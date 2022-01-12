Başkent Sofya'da yüzlerce kişi, kamuya açık alanlardaki faaliyetlere katılmak için aşı kartı ya da COVID-19'u atlattığını ispat eden belge gösterme zorunluluğunu protesto için meclis önündeki gösteriye katıldı.

BNN Bloomberg'in haberine göre, kolluk kuvvetleriyle göstericiler arasında arbede yaşanırken, protestocuların meclise girmelerini engellemeye çalışan 4 polis memuru yaralandı.

Olaylar başlamadan önce bir gösterici "gaz tabancası" taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.