Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bulgaristan'da salgın önlemlerini protesto edenlerle polis arasında arbede
[Fotoğraf: Reuters]
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da koronavirüs tedbirlerini protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.
Başkent Sofya'da yüzlerce kişi, kamuya açık alanlardaki faaliyetlere katılmak için aşı kartı ya da COVID-19'u atlattığını ispat eden belge gösterme zorunluluğunu protesto için meclis önündeki gösteriye katıldı.
BNN Bloomberg'in haberine göre, kolluk kuvvetleriyle göstericiler arasında arbede yaşanırken, protestocuların meclise girmelerini engellemeye çalışan 4 polis memuru yaralandı.
Olaylar başlamadan önce bir gösterici "gaz tabancası" taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Etiketler: Bulgaristan Koronavirüs Tedbirleri
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