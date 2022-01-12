Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta tekne çalan 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, tekne çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavlaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Hasancıklı Mahallesi'nde tekne hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma yürüten ekipler, tekneyi R.C., H.P. ve M.Ş.P'nin çaldığını belirledi.
Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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