Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumar oynatılan dernek binasına baskın
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 43 kişiye, 76 bin 398 lira para cezası uygulandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir dernek binasına baskın yaptı.
Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 43 kişiye 76 bin 398 lira ceza uygulandı.
Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusu hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.
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