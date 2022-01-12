Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının şüpheli tutuklandı.
Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, bir evde yaptıkları aramada, 8,11 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 165 lira ele geçirdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Rize Uyuşturucu
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