Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, bir evde yaptıkları aramada, 8,11 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 165 lira ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.