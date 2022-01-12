Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mevcut haliyle günün ihtiyaçlarına cevap verememesi nedeniyle yenileme çalışması başlatılan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışmalar tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının, yeniden modern bir şekilde dizayn ettiği 17 bin 54 metrekarelik merkezde, can dostların tedavilerinde kullanılmak üzere son teknoloji cihazlarla desteklenecek tam teşekküllü ameliyathane ve laboratuvar bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Laboratuvar biriminde ultrason, kan sayım ve röntgen işlemlerinin gerçekleştirilebileceği yeni yuvada, 51 köpek kulübesi, kedi evi, büyükbaş hayvan barınağı ve idari bina yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, çevre düzenlemesi kapsamında merkeze 100 dut, 25 oya, 50 çınar, 60 mavi selvi, 60 top mazı ve 15 boylu ateş dikeni ağacı dikti.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından işletilecek merkezin açılışı, Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla 14 Ocak'ta yapılacak.

