Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de eğitime kar engeli
[Fotoğraf: Arşiv]
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ovacık ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.
Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Etiketler: Kar Yağışı Tunceli
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