Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ovacık ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.