Su sayaçlarını çaldılar
Kırşehir'de, "kiralık ev arıyoruz" diyerek girdikleri apartmanlardaki boş evlerden su sayacı çalan 2 kişi yakalandı.
Kırşehir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bağbaşı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana gelen su sayacı hırsızlıklarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
Çevrede oturanların ifadelerine başvuran ekipler, bir erkek ve kadının farklı günlerde akşam saatlerinde "kiralık ev arıyoruz" bahanesiyle apartmanları dolaştıklarını belirledi.
Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, boş konutlardan su sayaçlarını çalan şüpheliler F.Ş. ile birlikte yaşadığı kadın N.C'yi evlerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ş. tutuklandı, N.C. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Çalıntı su sayaçları, zanlıların sattıkları iş yerlerinden alınarak daire sahiplerine teslim edildi.