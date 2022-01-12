Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Giresun’da bıçaklı kavga
[Fotoğraf: Arşiv]
Giresun’da bir şahıs tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Giresun’un Gemilerçekeği Mahallesi Segae Caddesi'nde akşam saatlerinde bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Bir iş yerinde kurye olarak çalışan A.C.U., elindeki bıçakla taksici olduğu öğrenilen E.D’yi ve D.D’yi bıçakla yaraladı. Şüpheli A.C.U olay sonrası olay yerinden uzaklaşırken, yaralılar ise kendi araçlarıyla Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.
Yaralılardan D.D’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli ise suç aletiyle beraber yakalanarak gözaltına alındı.
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