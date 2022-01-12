Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğünce, kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaban hayatı zenginliğiyle bilinen Ağrı Dağı'nın eteklerinde kar altında kalan bölgelere 200 kilogram et, 50 kilogram farklı türlerde sebze ile 100 kilogram buğday bıraktı.