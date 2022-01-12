Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 16:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
[Fotoğraf: AA]
Van'da, gösteri ve yürüyüşler güvenlik gerekçesiyle 15 gün süreyle yasaklandı. Kentte düzenlenecek imza kampanyası ile bildiri, broşür ve el ilanı dağıtımı da mülki idare amirinin iznine bağlandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, olası olayların önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için 14-28 Ocak'ta yapılacak her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.
İlde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin izni ile yapılabilecektir.
Etiketler: Terörle Mücadele
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