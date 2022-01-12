Van Valiliğinden yapılan açıklamada, olası olayların önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için 14-28 Ocak'ta yapılacak her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

İlde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin izni ile yapılabilecektir.