Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Bakanlar Kurulunun Irak'taki Alman askerlerin görev süresinin 31 Ekim'e kadar uzatma kararı aldığını açıkladı.

Karara göre, asker sayısı en fazla 500 ile sınırlandırıldı.

Alman askerleri, Irak ordusu ile Peşmerge güçlerine DEAŞ'a karşı mücadele kapsamında eğitim desteği veriyor.

Bakanlar Kurulunun aldığı kararın cuma günü Federal Mecliste görüşülüp onaylanması bekleniyor.