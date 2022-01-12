Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 17:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.D, R.E.S, E.C, N.M.K, B.K. ve A.G'nin kentte uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Şüphelilerin ev ve araçlarında, narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı aramalarda 1 kilo 522 gram uyuşturucu madde, 6 tabanca fişeği, 1 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Açıklamada, gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.
Etiketler: Balıkesir Narkotik Uyuşturucu
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