Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.D, R.E.S, E.C, N.M.K, B.K. ve A.G'nin kentte uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında, narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı aramalarda 1 kilo 522 gram uyuşturucu madde, 6 tabanca fişeği, 1 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.