Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, DDY Çerkezköy-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın D-100 ayımı-Alpullu yolu ile kesişimindeki çalışma nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple yol trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun Phasilis Geçişi'ndeki tünel inşaatı ve bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 38-41. kilometrelerinde Kumluca istikametinden iki yönlü, 40-41 ve 43-45. kilometrelerinde Antalya istikametinden iki yönlü devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ardahan-Çıldır yolunun 27-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza Tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması sebebiyle Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 33-34. kilometrelerinde şev yüzeylerine çelik ağ yapılması çalışmaları dolayısıyla 08.00-17.00 saatlerinde kısa süreli aralıklarla yol trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ardahan-Çıldır yolunun 27-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.