Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 01:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Manisa İzmir istikametinde Enes Dedeoğlu, idaresindeki 45 FA 565 plakalı otomobil seyir halindeyken birden alev aldı.
Otomobili emniyet şeridine çeken sürücü, yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Sürücü, yangının büyümesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.
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