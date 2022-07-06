Denizli’de mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak, mangal ve semaver gibi amaçlarla ateş yakmak yasaklandı.

Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda önümüzdeki günlerde Denizli’de sıcaklık değerlerinin yükseleceğinden dolayı, hava şartlarına ve insani faktörlere de bağlı olarak yangın riskinin artabileceği değerlendirmesi üzerine valilik harekete geçti.

Yapılan açıklamada, “06 Temmuz 2022 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında “mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında” kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve mangal, semaver gibi amaçlarla ateş yakmanın yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında da belirtilen tarihler arasında saat 20.00’den sonra ateş yakmaya izin verilmemesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.