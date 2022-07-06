Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
H.B. (28) idaresindeki 55 AV 445 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Çaylı köyü yakınlarında bariyere çarparak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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