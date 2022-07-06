Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da evinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da alınan bilgiye göre, Yusuf T. (21) 19 Mayıs Mahallesi’ndeki evine gelen E.G. ile tartıştı. Yusuf T'ye pompalı tüfekle ateş eden E.G. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan Yusuf T'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Saldırgan E.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Adana
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