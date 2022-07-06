Adana'da alınan bilgiye göre, Yusuf T. (21) 19 Mayıs Mahallesi’ndeki evine gelen E.G. ile tartıştı. Yusuf T'ye pompalı tüfekle ateş eden E.G. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan Yusuf T'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Saldırgan E.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.