Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.