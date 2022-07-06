Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de ormanlık alanlara girişler kısıtlandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de ormanlık alanlara girişler, muhtemel yangınları önlemek amacıyla ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.
Osmaniye'de son yıllarda büyük orman yangınları yaşandığı anımsatıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle yangınların artabileceği değerlendirilerek, mangal, semaver ve ateş yakılabilecek piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar, orman idaresinde ihaleli, tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile orman idaresince çalıştırılan kişiler hariç, yasaklanmıştır."
Etiketler: Osmaniye Orman Yangını Orman
Son Haberler
- 16:13
- 16:18
- 16:00
- 15:54
- 15:39
Sıradaki Haber
Kayseri'de evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz