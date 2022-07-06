Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Keşan ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli V.K'nin Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Aramada uyuşturucu imal etmek için bahçede yetiştirilen 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli V.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Erzurum Hint Keneviri
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