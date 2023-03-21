Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kamyonetin çarptığı lise öğrencisi genç kız hayatını kaybetti.
Eskihisar Mahallesi'nden geçen Pamukkale yolunda, Bayram Ali U. yönetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Oya Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Ezgi E.'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ezgi E., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Ezgi E.'un cenazesi, Merkezefendi ilçesi Aktepe Mahallesindeki Asri Mezarlık Camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Eskihisar Mezarlığına toprağa verildi.
Bu arada gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Bayram Ali U'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Denizli
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