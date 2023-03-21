Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de fidan dikimi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
Kırşehir'de yapılması planlanan fidan dikim töreninin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.
İl Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, deprem gerçeğini unutturmamak ve vefat edenleri anmak için "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" için yarın fidan dikim töreni planlandığı belirtildi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle fidan dikim töreninin iptal edildiği vurgulanan açıklamada, "21 Mart saat 10.30'da ilimizde yapılması planlanan 6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı, olumsuz hava ve arazi şartları nedeni ile iptal edilmiştir" denildi.
Etiketler: Kırşehir
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