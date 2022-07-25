Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralandı. Ekipler, M.G. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.
İncilipınar Mahallesi'ndeki binanın 5. katında yaşayan bir kadının yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.
Bıçakla yaralandığı belirlenen 2 çocuk annesi F.G (28), ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, M.G. (30) adlı şüpheliyi eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına aldı.
Bir süredir ayrı evde yaşadıkları ve olay esnasında tartıştıkları öğrenilen çiftin boşanma aşamasında oldukları belirtildi.
Etiketler: Denizli
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