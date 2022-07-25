Mevlüt Akkaya yönetimindeki tır, Küçükkuyu belde merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sami Çatan'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Çatan, Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tırın sürücüsünü gözaltına aldı.