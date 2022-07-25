Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Mevlüt Akkaya yönetimindeki tır, Küçükkuyu belde merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sami Çatan'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Çatan, Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çatan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tırın sürücüsünü gözaltına aldı.
Etiketler: Çanakkale Trafik Kazası
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