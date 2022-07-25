Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen otomobildeki sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.
E.B. yönetimindeki otomobil, Malatya-Gürün kara yolunun Gürün ilçesi yakınlarında devrildi.
Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki S.K. ve E.E. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
E.B'nin cenazesi de otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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