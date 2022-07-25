Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, emekli sandığı kapsamında maaş alanların temmuz zam farkları hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Emekli kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir.

Buna göre; Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında, 2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında, 3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 6 milyar 447 milyon 227 bin 858 liradır.

SSK ve Bağkur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.