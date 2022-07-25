Kurucaşile'de içinde Salih Alkan'a ait kimlik ve bir miktar paranın yer aldığı mont bulan belediye işçileri, yakınlarına ulaştıkları yaşlı adamın kaybolduğunu değerlendirerek durumu jandarma ve polise haber verdi.

Alkan'ın bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Çalışmaların ardından Alkan'ın ormanlık alanda cesedi bulundu.