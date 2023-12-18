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Güncel
İHA 18.12.2023 12:26

Denizi olmayan Tokat'tan somon ihracatı

Tokat'tın Almus ilçesinde başta Rusya olmak üzere Avrupa, Japonya ve Çin’e ihracat edilecek olan balıkların toplama işlemi başladı.

Denizi olmayan Tokat'tan somon ihracatı
[Fotograf: İHA]

Tokat’ın Almus ilçesinde tarım arazilerini sulayan, elektrik üretilen ve bölge turizmine katkı sağlayan baraj gölü kafes balıkçılığı ile ön plana çıkıyor. İrili ufaklı 30’a yakın tesisin bulunduğu gölde yılda yaklaşık 6 bin ton balık üretiliyor.

Üretilen balıklar başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine Japonya ve Çin'e ihraç ediliyor.

Denizi olmayan Tokat'tan somon ihracatı

Havaların soğuması ile birlikte bazı balıkçılar ürünlerini deniz kıyısındaki çiftliklere gönderiyor ve vinç yardımıyla toplanmasını sağlıyor.

Yaklaşık 350-600 gram ağrılığındaki balıklar denizlerde bulunan çiftliklerde 2-3 kilogram ağırlığa geldiğinde ihraç ediliyor.

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