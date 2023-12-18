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Güncel
İHA 18.12.2023 12:08

Manisa’da yaşlı adam yanmaktan son anda kurtarıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, yaşlı adam itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Manisa’da yaşlı adam yanmaktan son anda kurtarıldı

Yangın, Alaşehir ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. 70 yaşındaki H.K. banyoda olduğu sırada kendisine ait tek katlı müstakil evin odasından alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri evde olduğunu öğrendikleri yaşlı adamı hemen evden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.K. hastaneye sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

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