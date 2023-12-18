Açık 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 18.12.2023 12:16

Çankırı'da sağlık hizmetlerini üst seviyeye taşıyacak projeler

Çankırı’da'nın Atkaracalar ilçesinde geçici kabulü yapılan Atkaracalar İlçe Entegre Hastanesi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunda sona gelindi.

Çankırı'da sağlık hizmetlerini üst seviyeye taşıyacak projeler
[Fotograf: İHA]

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 15 Şubat 2021 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ve inşa yapımı 14 Aralık tarihinde tamamlanan Atkaracalar İlçe Entegre Hastanesi, zemin kat ve 1. kattan oluşan 10 yataklı, bin 53 metrekare bina oturum alanında hizmet verecek.

Atkaracalar İlçe Entegre Hastanesi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile ilçede daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesi hedefleniyor. Hastaneyi yerinde değerlendiren İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Atkaracalar Kaymakamı Volkan Kaplan ve Belediye Başkanı Harun Oflaz'ı makamlarında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Projelerin ilçede sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için büyük önem arz ettiğini ifade eden Dr. Sarıkaya, “Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür edip, işbirliği çabalarının kamu sağlığına olumlu katkı sağlamasından dolayı duyduğumuz memnuniyeti de dile getirdik. Yeni hastanemiz, ilçemize hayırlı olur inşallah” diye konuştu . 

ETİKETLER
Çankırı
Sıradaki Haber
Manisa’da yaşlı adam yanmaktan son anda kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Okullarda, geleneksel oyunlar yeniden oynanacak
13:06
Başkasının takograf kartını kullanan 39 sürücünün kartları daimi iptal edildi
12:57
Edirne'de bir ayda 1209 düzensiz göçmen yakalandı
12:43
Dışişleri Bakanlığı: Filistinlilere acil insani yardımların ulaştırılması için çabalarımız sürüyor
12:36
Mersin'de kentsel dönüşüm çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı
12:32
Yalova'da feribottan atlayan kişiyi deniz polisi kurtardı
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Macaristan'da ziyaretçilerine kapılarını açacak
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Macaristan'da ziyaretçilerine kapılarını açacak
FOTO FOKUS
14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu
14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ