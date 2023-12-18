Çankırı'da sağlık hizmetlerini üst seviyeye taşıyacak projeler

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 15 Şubat 2021 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ve inşa yapımı 14 Aralık tarihinde tamamlanan Atkaracalar İlçe Entegre Hastanesi, zemin kat ve 1. kattan oluşan 10 yataklı, bin 53 metrekare bina oturum alanında hizmet verecek.

Atkaracalar İlçe Entegre Hastanesi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile ilçede daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesi hedefleniyor. Hastaneyi yerinde değerlendiren İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Atkaracalar Kaymakamı Volkan Kaplan ve Belediye Başkanı Harun Oflaz'ı makamlarında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Projelerin ilçede sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için büyük önem arz ettiğini ifade eden Dr. Sarıkaya, “Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür edip, işbirliği çabalarının kamu sağlığına olumlu katkı sağlamasından dolayı duyduğumuz memnuniyeti de dile getirdik. Yeni hastanemiz, ilçemize hayırlı olur inşallah” diye konuştu .