Parçalı Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.02.2024 14:49

Deneme sınavında dereceye giren öğrenciler Erzurum gezisi ile ödüllendirildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde deneme sınavında dereceye giren öğrenciler, Erzurum gezisiyle ödüllendirildi.

Deneme sınavında dereceye giren öğrenciler Erzurum gezisi ile ödüllendirildi

Karlıova ilçesinde eğitim seferberliği başlatan Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 7. ve 8. sınıfta okuyup, deneme sınavında dereceye giren 77 öğrenci için Erzurum gezisi düzenlendi.

Geziye katılan öğrenciler okul ziyaretinde bulundu, Palandöken Kayak Merkezinde eğlenceli zaman geçirdi, Erzurum Gençlik Merkezinde misafir edildi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) işbirliğinde açılan Bilim Erzurum'a giden öğrenciler atölye çalışmalarını yerinde görme fırsatı buldu.

Geziye katılan öğrencilerden Melike Bingöl, bu etkinlik için Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürüne teşekkür ettiklerini söyledi.

Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan da öğrencileri misafir eden Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ile Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

ETİKETLER
Bingöl
Sıradaki Haber
Sinop'ta yaşayan Karagülle ahşaptan oyuncaklar yaparak kazanç sağlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
Ukrayna: Avdiyivka'nın güneydoğu eteklerindeki bir mevzimizden çekilme kararı aldık
16:30
Eski FBI ajanı, Biden hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında yalan beyan vermekle suçlanıyor
16:16
DSÖ: Gazze'deki Nasır Hastanesinden gelen haberlerden derin endişe duyuyoruz
16:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
16:30
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Refah uyarısı
16:09
Özgür Özel: Hataylılar için Lütfü Savaş'a bir alternatif geliştiremedik
İsrail'in güneyinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü
İsrail'in güneyinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü
FOTO FOKUS
Gazzeli aileyi Türkiye buluşturdu
Gazzeli aileyi Türkiye buluşturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ