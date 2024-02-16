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Güncel
İHA 16.02.2024 14:31

Muş’ta emniyet kemeri denetimi

Muş'ta jandarma ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerinde seyahat eden yolcuların emniyet kemeri kullanımını denetledi.

Muş’ta emniyet kemeri denetimi
[Fotograf: İHA]

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, şehirlerarası yolcu otobüslerinde seyahat eden yolculara yönelik emniyet kemeri kullanımı kontrol edildi.

Denetim esnasında yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatılırken, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Muş-Bingöl kara yolunun Yaygın beldesi bölgesinde yapılan denetime katılan jandarma personeli, yolcuları emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyardı.

"Ölümleri yüzde 45 azaltıyor"

Yapılan araştırmalarda, emniyet kemeri kullanımının trafik kazası kaynaklı ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azalttığını ifade eden jandarma ekipleri, yolcuları emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirerek trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Jandarma ekipleri, benzer etkinliklerle kamuoyunu bilinçlendirerek trafik kurallarına uyumun artırılmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini duyurdu.

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