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Güncel
AA 16.02.2024 14:35

Komşularını öldürüp motosiklet kazası süsü verdiler

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen yıl devrilmiş motosikletin yanında ölü bulunan kişiyi sopayla darbedip öldürerek olayı kaza gibi gösterdikleri suçlamasıyla aynı aileden 4 kişi gözaltına alındı.

Komşularını öldürüp motosiklet kazası süsü verdiler
[TRT Haber (arşiv)]

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Eylül 2023'te Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Şahin Demirten'in devrilen motosikletinin yanında ölü bulunmasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttü.

Demirten'in otopsisinde aldığı yaralarla motosikletin devrilme açısının farklı olduğunun belirlenmesi ve oğlunun olay yeri çevresinde sopa parçaları bulduğunu söylemesi sonrası ekipler, teknik ve fiziki takip yürüttü.

Sopayla darp etmişler

Olay yeri incelemesi sonucu, Demirten'in başına iki kez sopayla vurularak darbedildiği ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Demirten'in motosiklet kazası geçirdiği ihbarını yapan ve o tarihte tanık olarak ifade veren komşusu C.G "kasten öldürme" suçlamasıyla, babası H.G, annesi M.G. ve ablası S.G de ona yardım ettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı.

Suçunu itiraf etti

Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden C.G'nin, Demirten'in başına sopayla vurduğunu, kan kaybettiğini görerek ihbarda bulunduğunu daha sonra motosiklete binerek fren izi çıkardığını, maktulü motosikletin yanına bıraktığını söylediği öğrenildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Acıpayam Adliyesi'ne sevk edildi. Sevk sırasında Demirten'in eski eşi Zühra Erten, şüphelilere tepki gösterdi.

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