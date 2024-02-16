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Güncel
AA 16.02.2024 14:47

Sinop'ta yaşayan Karagülle ahşaptan oyuncaklar yaparak kazanç sağlıyor

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki emekli Adnan Karagülle, 15 yıl önce hobi amacıyla başladığı ahşap oyuncakları satarak kazanç elde ediyor.

Sinop'ta yaşayan Karagülle ahşaptan oyuncaklar yaparak kazanç sağlıyor
[Fotograf: AA]

İşçi emeklisi Karagülle, 15 yıl önce emekliliğinin ardından hobi amacıyla ahşap oyuncak yapmaya başladı.

Zamanla kendini geliştiren ve Gerze Belediyesi hobi evlerindeki atölye kuran Karagülle, marangoz atölyelerinden temin ettiği ağaç parçalarını işleyerek ortaya oyuncaklar çıkartıyor.

Ahşaptan araba, uçak, gemi, hayvan figürleri gibi çeşitli oyuncaklar ortaya koyan Karagülle, bunları 200 ila 1500 lira arasında satıyor.

Yaptığı oyuncakları sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden satan Karagülle, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen ahşap oyuncak yapım ustası kartına da sahip.

"Plastiklere göre daha sağlıklı"

Ayda küçüklü büyüklü 200 civarında oyuncak üreten Karagülle ağaçtan yapılan oyuncakların plastik oyuncaklara göre daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Çocukların ahşapla iç içe olmaları, ebeveynlerin de oyuncak seçerken ahşaba yönelmeleri gerektiğini dile getiren Karagülle, "En sağlıklı oyuncaklar ahşap oyuncaklardır. Bununla ilgili birikimleri anne babalarla paylaşmalıyız. Oyuncak bir çocuk için en önemli araç. Bunun doğru kullanılması, doğru tanımlanması gerekiyor." dedi.

Karagülle, oyuncak üretiminin yanı sıra halk eğitimi merkezince açılan kurslarda da eğitim verdiğini kaydetti.

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