Datça'nın ormanları bakıma alındı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Datça Orman İşletme Şefliği tarafından Datça ormanları bakıma alındı.

Ormanlık alanda kurulan çadırlarda kalan 60 kişilik ekip, her sabah mesaiye başlayıp ormanlık alanda gençleştirme, sıklık ve seyrekleştirme bakımları yapıyor.

60 kişilik ekipte yer alan Zeki Turhan, "Burada orman işi yapıyoruz. Gençlik bakımı, sıklık bakımı ve odun yapıyoruz. Burada ağaçları budamamızın nedeni ağaç daha rahat büyüsün, dal dala değmemesi gerekiyor. Bulunduğumuz bölgede fıstık çamları hiç budanmamış, onların budanması yapılacak. Yaklaşık iki aydır burada çalışıyoruz, işimiz 3-4 ay daha sürebilir" diye konuştu.