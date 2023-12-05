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Güncel
İHA 05.12.2023 09:48

Van'da kaçakçılık operasyonu: 55 gözaltı

Van'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 55 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Van'da kaçakçılık operasyonu: 55 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında kaçakçılık yapan şüphelilere yönelik kapsamlı çalışma yaptı.

Düzenlenen 35 operasyonda 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, diğer şüphelilerin sorguları sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 51 kilo 2 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 310 litre akaryakıt, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 7 fişek, 11 cep telefonu ve 3 bin 616 bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. 

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