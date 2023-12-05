Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelinin aileleri arama çalışmalarıyla ilgili bilgilendirildi

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları sürüyor.

Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda misafir edilen kayıp mürettebatın ailelerini Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ve Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin ziyaret etti.

Komutanlıkta bulunan AFAD tırında ailelere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile AFAD yetkilileri tarafından arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.