Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Datça açıklarında Türk kara sularına itilen can sallarındaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Sahil Güvenlik Suriyeli Sığınmacı Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 10:35
- 10:35
- 10:42
- 10:34
- 10:08
Sıradaki Haber
Konya'da 560 jandarma personeli aynı anda 630 okulda güvenlik çalışması yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz