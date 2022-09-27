Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Damacanayla kaçak içki satmaya çalışan kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Bolu'da damacana içerisinde kaçak içki satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde el yapımı kaçak içki satmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı.
Şüphelinin damacana içerisinde satmaya çalıştığı 133 litre kaçak içkiye el konuldu.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçak İçki Bolu
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