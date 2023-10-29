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Güncel
İHA 29.10.2023 17:56

Cumhuriyetin 100. yılı Iğdır'da coşku ile kutlandı

Iğdır'da Cumhuriyetin 100. yılı coşkuyla kutlandı. Tüm yurtta olduğu gibi Iğdır'da da Cumhuriyetin 100. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyetin 100. yılı Iğdır'da coşku ile kutlandı

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen törene vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vali ve Belediye Başkanvekili ı Ercan Turan ile Garnizon Komutanı Piyade Albay Cavit Tütüncü halkın bayramını kutladı. Törende günün anlamını belirten konuşmalar yapılarak, şiirler okundu. Daha sonra ise çeşitli gösteriler düzenlendi.

Vali Turan, `Cumhuriyetin kuruluşunda bu kutlu yolda yediden yetmişe kenetlenen milletimiz bugün de birlik ve beraberlik içinde geleceğini inşa etmektedir` dedi. Törende Suveren Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevi komandoların silahlarıyla yaptığı gösteri ilgi gördü. 

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