Cumhuriyetin 100. yılı Iğdır'da coşku ile kutlandı

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen törene vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vali ve Belediye Başkanvekili ı Ercan Turan ile Garnizon Komutanı Piyade Albay Cavit Tütüncü halkın bayramını kutladı. Törende günün anlamını belirten konuşmalar yapılarak, şiirler okundu. Daha sonra ise çeşitli gösteriler düzenlendi.

Vali Turan, `Cumhuriyetin kuruluşunda bu kutlu yolda yediden yetmişe kenetlenen milletimiz bugün de birlik ve beraberlik içinde geleceğini inşa etmektedir` dedi. Törende Suveren Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevi komandoların silahlarıyla yaptığı gösteri ilgi gördü.