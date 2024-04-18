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Güncel
AA 18.04.2024 14:22

Çorumlu kadınlar madımak otu toplamaya başladı

Doğada yetişen madımak otu, ilkbaharın gelmesiyle Çorum'un Boğazkale ilçesinde toplanmaya başlandı.

Çorumlu kadınlar madımak otu toplamaya başladı

Çorum'da ilkbaharla birlikte ilçe merkezinde ve köylerdeki kadınlar madımak toplamak için kırların yolunu tutuyor.

Kadınlar, tek tek doğadan topladıkları madımakla hem aileleri için yemek yapıyor hem de pazarlarda satarak ek gelir elde ediyor.

70 yıldır madımak otu topluyor

İlçe sakinlerinden 76 yaşındaki Ulviye Kaynak, çocukluk döneminde başladığı madımak otu toplamayı yaklaşık 70 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Her yıl bahar döneminde bir bıçak ve bir poşet ile araziye çıktıklarına değinen Kaynak, günlük ortalama 1,5 kilogram madımak toplayabildiğini söyledi.

Madımak taze tüketildiği gibi konserve veya kurutularak da saklanıyor.

Kadınların binbir emekle topladığı madımak otu, Puduhepa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde işlenerek, konserveye dönüştürülüyor.

Zahmetli bir sürecin ardından mutfağa ulaşan madımak otu, geleneksel yöntemlerle pişirildikten sonra sarımsaklı yoğurt ile servis ediliyor.

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