Bitlis’teki polisler öğrencilerin mektuplarını karşılıksız bırakmadı

Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları, Çorumlu öğrencilerin geçen ay gönderdiği mektupları karşılıksız bırakmadı.
Çorum'daki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Gülten Cevizci, sosyal sorumluluk bilinci kazanmaları amacıyla 40 öğrencisine yazdırdığı mektupları, geçen ay Bitlis'in Güroymak ilçesinde görev yapan polis memurlarına göndermişti.
Polis memurları da Şehitler Haftası'nda, yazdıkları mektuplarla öğrencilere karşılık verdi.
Mektuplar ve Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'un hediyeleri, Çorum'daki öğrencilere ulaştırıldı.