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Güncel
AA 18.04.2024 14:15

Karaman Valisi'nden kazayı önleyen polise başarı belgesi

Karaman'da uygulama noktasına yaklaşan dolmuşun şoförünün rahatsızlandığını fark edip arkadan gelen sürücüleri uyararak olası kazayı önleyen trafik polisi, başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Karaman Valisi'nden kazayı önleyen polise başarı belgesi

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, 14 Nisan'da yaşanan olayda dikkatiyle olası trafik kazasını önleyen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Hüseyin Ala'yı makamında kabul etti.

Polis memuruna görev bilincinden dolayı teşekkür eden Sarıibrahim, "Polisimizi vatandaşımızın durumunu fark edip inisiyatif aldığı için tebrik ediyorum. Emniyet teşkilatımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Onlar iyi oluyor ki, bizler de iyi oluyoruz. Bu vesileyle görevli polis memurumuza İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın takdirleriyle 'bir hatıra bırakalım' dedik. İnşallah iyiliklere ve güzelliklere vesile olur." diye konuştu.

Polis memuru Hüseyin Ala da görevinin gereğini yaptığını belirterek, şunları anlattı:

"Dolmuş şoförünü kontrol için uygulama noktasına çekmek istedim. Bu sırada sürücü alanda bulunan 'dur' levhasına çarparak geri geri hareket etmeye başladı. O sırada bir terslik olduğunu anladım. Yaklaştığımda sürücünün baygın olduğunu gördüm ve hızla hareket edip kapıyı açarak sürücünün ayağını frene koydum. Ardından arkadan gelen araçları yönlendirmek için dolmuşun arkasına geçtim. O sırada dolmuş, sürücünün ayağının ağırlığıyla yavaşladı. Araç durduktan sonra sürücüye ilk müdahaleyi yaptım ve 122 Acil Sağlık ekipleri aradım."

Konuşmasının ardından Vali Sarıibrahim, polis memuruna başarı belgesi verdi.

Karaman'da 14 Nisan'da uygulama noktasına yaklaşan dolmuşun şoförünün rahatsızlandığını ve aracın geri gittiğini fark eden polis memuru, arkadan gelen sürücüleri uyararak olası kazayı önlemiş, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan dolmuş şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

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