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Güncel
İHA 18.04.2024 14:14

Ardahanlı öğrencilerin turnuva başarısı

Türkiye Zeka Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen “Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası"nın Ardahan elemelerinde iki öğrenci finale çıktı.

Ardahanlı öğrencilerin turnuva başarısı
[Fotograf: İHA]

Türkiye Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından her yıl ülke genelinde düzenlenen “Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası”nın Ardahan elemeleri  Ardahan Öğretmenevinde yapıldı.

Turnuvaya Çıldır İlkokulu öğrencileri de katıldı. Okul Müdürü Serkan Çanak öncülüğünde yarışmaya giden öğrencilere gün boyunca eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız hediyeler dağıttı.

Turnuva sonunda Mangala oyununda Tülin Ceren Koca ve Q-bitz oyununda Fatih Baydar isimli öğrenciler il birincisi olarak 24-26 Mayıs tarihleri arasında Rize’de yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar.

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