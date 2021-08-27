Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Yolu Projesi kapsamında kent merkezindeki tarihi çeşmelerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Tarihi dokunun yoğun bulunduğu bölgelerde yapılan incelemede, tarihi değere sahip 7 sokak çeşmesi tespit edildi.

Ocak ayında başlayan çalışma kapsamında belirlenen sokak çeşmeleri restore edilerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tarihi çeşmelerden yeniden su akmaya başladığını söyledi.

Şehrin turizmine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Aşgın, şunları kaydetti:

"Kültür Yolu Projesi'nin önemli ayağından biri de tarihi sokak çeşmelerinin restorasyon çalışması. Bazıları bir asırdan fazla bu şehrin kültür hayatına şahitlik eden bu çeşmelerimizin atıl vaziyette kalmalarına gönlümüz razı olmadı. 7 tarihi çeşmemizin çatı örtülerini yenileyerek, yüzeylerdeki eksikleri aslına uygun olarak yaptık. Alt kısımlarındaki taş yüzeyleri kumlama yöntemiyle temizleyip üst yüzey kısımların aslına uygun şekilde sıvamasını tamamladık. Şu an itibarıyla tarihi sokak çeşmelerimizden su yeniden akmaya başladı. Hemşehrilerimize hayırlı olsun."