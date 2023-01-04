Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum’da kavga: 2 yaralı
Çorum’da çıkan kavgada 2 genç bıçakla birbirini yaraladı.
Bahçelievler Mahallesi Bahar 15. Sokak'ta aralarında tartışma çıkan D. Ş. (24) ile A. Ç. (21), birbirlerini bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
D. Ş., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
A. Ç’nin ise otomobiliyle olay yerinden uzaklaştıktan sonra kentte bulunan bir özel hastaneye başvurduğu belirlendi.
Koltuk altından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan A. Ç., buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
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