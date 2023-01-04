Vali Süleyman Elban ise eğitime gereken önemi vermeye devam edeceklerini belirterek, `Devletimizin bütçesi içerisinde son 10 yılda en fazla kaynak eğitime ayrıldı.Bu tür yerlerde vereceğimiz eğitimler okullarda vereceğimizden dijital anlamda daha üst eğitimler olacak` dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezinin açılış yapıldı. Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'de katıldı.