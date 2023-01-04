Ç.Ç idaresindeki otomobil, Selçuklu Mahallesi'nde kaldırımdaki ağaca çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ş.D yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların herhangi bir hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.