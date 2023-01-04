Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 07:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'da kaldırımdaki ağaca çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ç.Ç idaresindeki otomobil, Selçuklu Mahallesi'nde kaldırımdaki ağaca çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ş.D yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların herhangi bir hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Afyonkarahisar
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