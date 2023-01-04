Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 06:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit edildi.
Lastik bottaki 24 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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