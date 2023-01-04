Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 05:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde hızlı tren şantiyesinden 3 ton demir çalan 4 zanlı yakalandı
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hızlı tren şantiyesinden 3 ton demir çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıcaali köyü yakınlarında şüphe üzerine durdurduğu bir kamyonetin kasasında çok sayıda kalıp demirleri olduğunu fark etti.
Ekipler araçtaki 3 ton demirin Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalarda kullanıldığını belirledi.
Kamyonette bulunan ve demirleri çaldıkları iddia edilen S.Ö, A.Ö, H.K. ve N.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Kırklareli Hırsızlık
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