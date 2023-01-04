İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıcaali köyü yakınlarında şüphe üzerine durdurduğu bir kamyonetin kasasında çok sayıda kalıp demirleri olduğunu fark etti.

Ekipler araçtaki 3 ton demirin Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalarda kullanıldığını belirledi.

Kamyonette bulunan ve demirleri çaldıkları iddia edilen S.Ö, A.Ö, H.K. ve N.K. gözaltına alındı.